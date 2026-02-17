Insidewar – Altra pietra miliare per il GCAP mentre la Cina imbarca gli ipersonici sui sottomarini

Il progetto GCAP ha fatto un passo avanti importante, mentre la Cina ha deciso di equipaggiare i suoi sottomarini con missili ipersonici. La decisione è stata annunciata durante una cerimonia militare a Shanghai, dove sono stati mostrati i nuovi sottomarini dotati di questa tecnologia avanzata. Questo sviluppo segnala un’accelerazione nella corsa agli armamenti tra le potenze mondiali.

Mentre il progetto franco-tedesco-spagnolo per il caccia del futuro è giunto politicamente al capolinea, il GCAP, il progetto italo-anglo-nipponico, compie passi avanti importanti per arrivare all’obiettivo di avere i primi caccia di sesta generazione nel 2035. Di cosa si tratta? Gli Stati Uniti hanno avviato una lotta “a tutto campo” contro il traffico illecito di idrocarburi sui mari, e si sono spinti sino all’Oceano Indiano dove, nel giro di una settimana, hanno intercettato due petroliere che trasportavano illegalmente petrolio iraniano e venezuelano. Chi c’è dietro questo traffico illecito? Per Osservatorio PLA oggi vi raccontiamo di come la Repubblica Popolare Cinese stia compiendo passi avanti notevoli nelle costruzioni navali e ora ha imbarcato ufficialmente uno dei suoi ultimi missili ipersonici – l’YJ-19 – sui sottomarini hunterkiller a propulsione convenzionale di classe Yuan. 🔗 Leggi su It.insideover.com

