Missili ipersonici low cost la Cina testa una nuova arma navale intelligente
La Cina ha testato un nuovo missile planante ipersonico low cost, progettato per essere lanciato da un cannone antiaereo da 80 mm, con l’obiettivo di rafforzare la propria capacità militare navale e ridurre i costi di produzione.
La Cina sta sviluppando un mini missile planante ipersonico in grado di essere sparato da un tradizionale cannone antiaereo da 80 mm. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, il proiettile intelligente raggiungerebbe velocità prossime a Mach 6 subito dopo l’uscita dalla canna, superando di gran lunga le prestazioni dei convenzionali colpi d’artiglieria antiaerea. Il concetto, illustrato in uno studio pubblicato sul Journal of Naval Aviation University, punta a comprimere capacità tipiche dei missili ipersonici in un formato compatibile con sistemi d’artiglieria standard. Se confermato operativamente, potrebbe sfumare il confine tra artiglieria navale e difesa aerea missilistica. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
