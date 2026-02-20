Dopo quello amministrativo arriva il sostegno politico | FdI sceglie Toma e la continuità

Fratelli d’Italia ha deciso di sostenere Ernesto Toma, confermando il suo impegno politico a Maglie. La scelta arriva dopo che il gruppo “SìAmo Maglie” ha promosso il suo sindaco uscente come candidato alle future elezioni comunali. Toma riceve così un appoggio ufficiale, rafforzando la continuità dell’amministrazione. La decisione segna un passo importante nel panorama politico locale, con la conferma del supporto alla sua strategia. La campagna elettorale si avvicina rapidamente.

Il circolo cittadino si pone sulla stessa linea d’onda del gruppo “SìAmo Maglie” e assicura il proprio contributo a lista e programma del sindaco uscente: “Continuità come garanzia dei risultati” “La continuità – si legge – non è solo una scelta politica, ma una garanzia del futuro per la nostra città”. Per questo, il circolo FdI annuncia che sarà attivamente al fianco di Toma nella prossima tornata elettorale, offrendo un contributo “determinante” al programma e alla lista: “L’obiettivo – conclude la nota – è proseguire un’azione politica che non si limiti al semplice consenso, ma che si traduca in sostegno concreto, capace di sottoporre soluzioni ai problemi e di rappresentare un pilastro decisivo”.🔗 Leggi su Lecceprima.it

