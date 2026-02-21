Bologna tesa | scontro politico a via del Pilastro FdI denuncia

A Bologna, un acceso scontro politico ha coinvolto i ministri della Giustizia e dell’Interno durante un evento di Fratelli d’Italia, mentre Potere al Popolo organizzava una manifestazione di protesta. La tensione si è scatenata in via del Pilastro, dove le due realtà si sono trovate a contestarsi pubblicamente. La presenza dei ministri ha attirato molte persone, creando un clima di forte confronto tra le parti. La situazione si è intensificata nel corso del pomeriggio, alimentando il dibattito locale.

Bologna è stata oggi teatro di un confronto politico acceso, con la presenza dei ministri della Giustizia Carlo Nordio e dell’Interno Matteo Piantedosi per un evento di Fratelli d’Italia, e una contestuale manifestazione organizzata da Potere al Popolo contro le politiche del governo. La giornata è stata caratterizzata da tensioni e polemiche, culminate in uno scontro dialettico tra il partito di governo e il Partito Democratico, e da un dispiegamento di forze dell’ordine nella zona di via del Pilastro. L’evento di Fratelli d’Italia, inizialmente previsto in Piazza XX Settembre, è stato spostato all’hotel Savoia Regency in via del Pilastro a seguito di una polemica scatenata da dichiarazioni del segretario dem bolognese Enrico Di Stasi, che aveva anticipato pubblicamente la location originale. 🔗 Leggi su Ameve.eu Tram al Pilastro, Lepore sfida FdI: “Arriverà comunque”. Scontro sul PassanteIl dibattito sul Passante e il tram nel Pilastro riflette le diverse posizioni politiche sulla mobilità urbana. Aeroporti, scontro sull'azzeramento della tassa d'imbarco per i piccoli scali: Bologna denuncia una "distorsione del mercato"La decisione di eliminare la tassa d'imbarco per gli aeroporti di Rimini, Parma e Forlì ha suscitato critiche da parte di Bologna, che la considera una distorsione del mercato. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Nordio e Piantedosi a Bologna sabato, sale la tensione in cittàI ministri ospiti di un’iniziativa di Fratelli d’Italia sulla sicurezza. Scontro con il Pd e riflettori puntati sul tema del Cpr. Incognita ordine pubblico ... bolognatoday.it Pro Pal indagati a Bologna per il cortei per Gaza, è scontro politico. Lega: giusto punire i reati. Coalizione Civica: vendetta contro il movimentoSi riaccende lo scontro politico dopo la pioggia di denunce relative alle manifestazioni del 22 settembre e del 3 ottobre 2025 — rispettivamente 64 e 20, ma i numeri potrebbero salire — quando decine ... corrieredibologna.corriere.it Piatto in maiolica a tesa lobata con decoro al terzo fuoco alla rosa e motivi floreali.Firma :F.Manifattura Finck.Bologna. cm 23.Epoca’700. #faienceancienne #antiques #ceramics #finck #antiquestore #faience #ceramica #antiquariato #maiolica #antiqueshoppi - facebook.com facebook