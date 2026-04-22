Avengers Jon Favreau | Non volevo uccidessero Iron Man in Endgame mi sbagliavo

Il regista ha rivelato di aver avuto discussioni con i fratelli Russo riguardo alla scena finale di Iron Man in Endgame, dichiarando di non essere convinto che fosse una scelta corretta. In passato aveva espresso l'intenzione di evitare la morte del personaggio, ma alla fine ha riconosciuto di aver cambiato opinione. La decisione di far uscire di scena Tony Stark ha coinvolto più persone e ha suscitato diverse reazioni nel settore.

Il filmmaker ha spiegato di aver discusso a lungo con i fratelli Russo perché non era convinto che l'uscita di scena di Tony Stark fosse una buona idea. Jon Favreau ha rivelato di aver discusso a lungo con i fratelli Russo per la loro decisione di uccidere Tony Stark nel film Avengers: Endgame. Il regista è stato particolarmente importante per la storia di Iron Man, avendo firmato il primo film che ha introdotto il personaggio nel Marvel Cinematic Universe nel 2008. I dubbi di Favreau sulla trama di Avengers: Endgame Il filmmaker, mentre era ospite del talk show condotto da Jimmy Kimmel, ha ricordato come avesse pensato fin da subito che Robert Downey Jr.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avengers, Jon Favreau: "Non volevo uccidessero Iron Man in Endgame, mi sbagliavo" Notizie correlate Avengers Doomsday, rumor shock: Iron Man tornerà per fermare il Dottor Destino?Robert Downey potrebbe non limitarsi a interpretare Dottor Destino, il cinecomic dei Russo potrebbe avere in serbo molte più sorprese del previsto. Terrence Howard: "Volevo strappare i denti a un produttore". Così perse Iron Man 2Uno scontro sfiorato con un produttore leggendario avrebbe originato la decisione di Marvel di sostituire Howard con Don Cheadle all'ultimo minuto. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: The Mandalorian & Grogu, Jon Favreau difende il film di Star Wars: Non è una serie tv; SPIDER-MAN: HOMECOMING, recensione del film di Jon Watts; CinemaCon 2026: Gli annunci del panel Disney e Marvel Studios; Il film fantasy stasera in TV: Spider-Man: Homecoming venerdì 17 aprile 2026. Avengers, Jon Favreau: Non volevo uccidessero Iron Man in Endgame, mi sbagliavoIl filmmaker, mentre era ospite del talk show condotto da Jimmy Kimmel, ha ricordato come avesse pensato fin da subito che Robert Downey Jr. sarebbe stato perfetto per il ruolo dell'eroe della Marvel. movieplayer.it Jon Favreau Admits ‘I Was Wrong’ to Fight Iron Man’s Death in ‘Avengers: Endgame’ | VideoJon Favreau was famously unhappy about the decision to kill off Tony Stark in Avengers: Endgame but admits that he was wrong on that one. sg.news.yahoo.com «Ho parlato con i fratelli Russo e ho detto loro: 'Non so se piacerà al pubblico. . . Non so, avrà un forte impatto sulle persone perché sono cresciuti con quel personaggio'». Jon Favreau ha raccontato di non aver subito accettato l’idea di far uscire di scena Tony facebook