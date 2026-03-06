L’attore Terrence Howard ha dichiarato di aver tentato di aggredire un produttore, affermando di aver voluto strappargli i denti. Questa reazione avrebbe contribuito alla decisione della Marvel di sostituirlo con Don Cheadle nel ruolo di un personaggio di Iron Man 2. La vicenda si è svolta in un momento cruciale della produzione del film, portando alla scelta di un cambio di attore.

Uno scontro sfiorato con un produttore leggendario avrebbe originato la decisione di Marvel di sostituire Howard con Don Cheadle all'ultimo minuto. Sull'allontanamento di Terrence Howard dall'MCU è stato detto di tutto di più. In molti hanno indicato come motivo del suo misterioso licenziamento e della sostituzione con Don Cheadle il cattivo sangue che sarebbe scorso tra lui e la star Robert Downey Jr. Oggi però Howard è tornato a commentare la faccenda indicando nell'energica minaccia al produttore Joel Silver il vero motivo della sua uscita di scena. Quali sono stati i motivi dell'ostilità tra Terrence Howard e Robert Downey Jr.? Dopo l'allontanamento da Marvel e la sostituzione in Iron Man 2 Terrence Howard, il cui temperamento focoso è ben noto a . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Terrence Howard: "Volevo strappare i denti a un produttore". Così perse Iron Man 2

Marvel, Elon Musk rivendica Iron Man: "Tony Stark è ispirato a me"Il CEO di Tesla ha sottolineato come sia lui l'ispirazione per la rappresentazione del personaggio di Robert Downey Jr.

Avengers Doomsday, rumor shock: Iron Man tornerà per fermare il Dottor Destino?Robert Downey potrebbe non limitarsi a interpretare Dottor Destino, il cinecomic dei Russo potrebbe avere in serbo molte più sorprese del previsto.