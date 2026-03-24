Rifugiati taglio del nastro a due hub territoriali in Irpinia

Due nuovi centri sono stati inaugurati in Irpinia per l’accoglienza di rifugiati. Gli spazi sono situati a Montemiletto e Lapio e sono stati aperti recentemente. La loro funzione principale è quella di offrire supporto e servizi a chi si trova in cerca di protezione. L’apertura di queste strutture rappresenta un passo in avanti nella gestione dell’immigrazione nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Montemiletto e Lapio si preparano ad accogliere due nuovi spazi dedicati all’inclusione e all’autonomia. Nei prossimi giorni saranno inaugurati gli hub territoriali del progetto START – Sistema integrato per l’autonomia e il rafforzamento dei percorsi di inclusione dei titolari di protezione internazionale, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021–2027. Il progetto, promosso dal Comune di Montemiletto in qualità di capofila, insieme al Comune di Lapio e al partenariato composto da Consorzio Percorsi e Intra Cooperativa Sociale, è rivolto a 50 beneficiari titolari di protezione internazionale e giovani in uscita dai percorsi di accoglienza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rifugiati, taglio del nastro a due hub territoriali in Irpinia Articoli correlati Taglio del nastro con il capo della polizia a due mostre dedicate all’attività del corpoPolizia scientifica al centro dell'esposizione multimediale al museo di Santa Maria Novella, 'Supereroi' contro la pedopornografia all'Istituto degli... Taglio del nastro per le prime due casette dei libri dedicate al book-crossingIl comune di San Nicola la Strada inaugura le prime due “Casette dei Libri” dedicate al Book Crossing, un’iniziativa volta a promuovere la lettura,... Tutto quello che riguarda Rifugiati taglio del nastro a due hub... Taglio del nastro per la comunità energeticaTaglio del nastro a Medicina per il nuovo pergolato fotovoltaico da 20 kiloWatt connesso a una colonnina di ricarica per veicoli elettrici, realizzato dal Comune e affidato in gestione a Solar Info ... ilrestodelcarlino.it Taglio del nastro a Osilo: consegnati i nuovi alloggi popolari AreaTaglio del nastro a Osilo dove, ieri mattina, sono stati consegnati otto alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione realizzati dall’Azienda regionale di edilizia abitativa (Area). unionesarda.it