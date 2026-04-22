Allegrezza il Presidente della Lega B Bedin al taglio del nastro

Il presidente della Lega B ha partecipato al taglio del nastro di un evento che ha coinvolto la Provincia di Avellino, in collaborazione con l’US Avellino 1912. La manifestazione comprendeva una mostra storico-documentale e digitale dedicata ai vini d’Irpinia. L’iniziativa è stata sostenuta tramite una sponsorizzazione che promuoveva il brand “Paesaggi di vini”. La presentazione si è tenuta in una cornice dedicata alla valorizzazione delle tradizioni locali.

La Provincia di Avellino, nell’ambito della sponsorizzazione a favore dell’US Avellino 1912, che promuove il brand “Paesaggi di vini”, ha organizzato una mostra storico – documentale e digitale sui vini d’Irpinia. L’inaugurazione è in programma giovedì 23 aprile alle ore 12,00 presso l’Hub di Palazzo Caracciolo in piazza Libertà. Saranno presenti il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane; il presidente della Lega di Serie B, Paolo Bedin e il presidente dell’Us Avellino, Angelo Antonio D’Agostino. La Provincia, a conclusione dell’anno calcistico e, quindi, della programmazione dell’offerta culturale denominata “Hirpos”, volta a...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Allegrezza”, il Presidente della Lega B Bedin al taglio del nastro Notizie correlate La Minerva torna ad Arezzo: anche il ministro Giuli al taglio del nastro della mostraAREZZO – Arezzo riabbraccia la sua divinità protettrice in un clima di solenne celebrazione che profuma di identità ritrovata. Leggi anche: "La camelia nel nostro stemma". L’annuncio del sindaco al taglio del nastro della Mostra