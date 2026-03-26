Pagani Fratelli d’Italia sostiene la candidatura a sindaco di Nicola Campitiello

Fratelli d’Italia ha annunciato il suo supporto al candidato sindaco Nicola Campitiello, già sostenuto da quattro liste civiche a Pagani. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui passaggi successivi del procedimento. Campitiello si presenta alle elezioni con questa alleanza politica e il sostegno di Fratelli d’Italia.

Il deputato Imma Vietri: "Rappresenta una figura di comprovata esperienza, competenza e dedizione al servizio della comunità" Fratelli d’Italia ufficializza il suo sostegno al dottore Nicola Campitiello, già candidato sindaco di quattro liste civiche a Pagani. "Medico chirurgo stimato, già consigliere comunale a Palazzo San Carlo, il dottore Campitiello rappresenta una figura di comprovata esperienza, competenza e dedizione al servizio della comunità di Pagani”. Lo dichiara, in una nota, il deputato e commissario provinciale di Fratelli d’Italia Salerno Imma Vietri. “Il partito esprime pieno appoggio al progetto civico promosso dal dottore... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Pagani, Fratelli d’Italia sostiene la candidatura a sindaco di Nicola Campitiello Articoli correlati Fdi sostiene candidatura Campitiello a PaganiTempo di lettura: < 1 minuto “Fratelli d’Italia ufficializza il suo sostegno al dottore Nicola Campitiello, già candidato sindaco di quattro liste... Elezioni comunali a Salerno, Fratelli d'Italia ufficializza la candidatura a sindaco di Gherardo Marenghi“Ufficializzo la scelta del Professore Gherardo Maria Marenghi quale nostro candidato sindaco a Salerno Città. Tutto quello che riguarda Nicola Campitiello Discussioni sull' argomento PAGANI, COMUNALI 2026. NICOLA CAMPITIELLO: SONO CITTADINO CHE FA PARTE DI UN PROGETTO; ELLY SCHLEIN (PD): SE VINCE SI AL REFERENDUM CONTINUEREMO A COSTRUIRE ALTERNATIVA A GOVERNO; PIERSILVIO BERLUSCONI: REFERENDUM GIUSTIZIA, VOTERO’ CONVINTAMENTE PER IL SI; NOCERA INFERIORE. IL SINDACO PAOLO DE MAIO: OK A DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI LOCALI. Cognati d’Italia: Cirielli punta su Campitiello sindaco a PaganiIl fedelissimo di Meloni sconfitto alle regionali in Campania da Roberto Fico con ben 25 punti di scarto, candida il parente, ma si scontra con la resistenza di Forza Italia ... editorialedomani.it Dopo Vincenzo Calce, Nicola Campitiello e Salvatore Cascone, il “movimento” potrebbe infatti aprirsi a nuove adesioni e portare alla coalizione una quarta lista. Tra i nomi che potrebbero rafforzare questo percorso emerge quello di Gianfranco Maiorino, figur - facebook.com facebook