Bianca Belair costretta a un intervento chirurgico
Bianca Belair deve sottoporsi a un intervento chirurgico domani a causa di un infortunio subito durante l’ultimo evento di wrestling. La campionessa ha ricevuto una diagnosi che richiede un’operazione immediata per poter tornare in forma. La notizia ha sorpreso i fan, che si chiedono quando potrà tornare sul ring.
l'annuncio è stato comunicato dall'atleta tramite le storie sui social, indicando che l'operazione è prevista per la giornata in corso e che l'obiettivo è ripristinare la piena funzionalità della mano. l'infortunio risale a un contesto di alto livello, durante un match di Triple Threat per il Women's World Championship, contro rhea ripley e iyo sky. in quell'occasione, la mano di belair ha subito un impatto importante durante l'atterramento di una sequenza dalla terza corda, che ha provocato una frattura dell'articolazione della nocca. inizialmente si stimava un recupero di otto, dodici settimane, ma i tempi sono diventati significativamente più lunghi.
