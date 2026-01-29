Bari vs Palermo ventiduesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Si gioca oggi la partita tra Bari e Palermo, valida per la ventiduesima giornata di Serie B. I pugliesi cercano di fermare le ambizioni di promozione degli avversari e di ottenere punti importanti in casa. La sfida si presenta aperta, con le formazioni pronte a scendere in campo per mettere in mostra tutto il loro talento.
G ara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I pugliesi proveranno ad ostacolare le ambizioni di promozione degli ospiti. Bari vs Palermo si giocherà venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 20.30 presso lo stadio San Nicola. BARI VS PALERMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I pugliesi arriva galvanizzata dal successo a sorpresa sul campo del Cesena, che potrebbe rappresentare uno snodo importante nella loro stagione. La squadra del neo tecnico Longo non vinceva infatti da 10 gare, ma ora deve trovare continuità per tirarsi in fretta fuori dai guai. I rosanero dovranno giocare al meglio delle loro possibilità per continuare a coltivare le loro ambizioni di promozione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
