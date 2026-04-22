Avellino-Bari la decisione sulla vendita dei biglietti nel settore ospiti

Sono stati messi in vendita i biglietti per la partita tra Avellino e Bari, che si disputerà venerdì 24 aprile alle 21 allo stadio “Partenio-Lombardi”. L'incontro si inserisce nella 36ª giornata di Serie B e i tifosi ospiti potranno acquistare i tagliandi per assistere alla partita. La vendita dei biglietti per il settore ospiti è stata aperta in questi giorni.

Sono in vendita i biglietti per Avellino-Bari, gara valida per la 36ª giornata di Serie B in programma venerdì 24 aprile alle ore 21 allo stadio “Partenio-Lombardi”.I tagliandi sono disponibili da questo pomeriggio presso i rivenditori del circuito Go2 e potranno essere acquistati fino alle ore.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Monza-Avellino, al via la prevendita dei biglietti del settore ospiti Frosinone-Palermo, via alla vendita dei biglietti: settore ospiti in attesa del CASMSPrezzi e modalità per la sfida del 10 aprile allo Stirpe: decisione imminente sulla trasferta dei tifosi rosanero tra possibili restrizioni e misure... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Avellino-Bari confermata venerdì alle 21: attiva la fase di prelazione biglietti; Crisi Bari, squadra in ritiro in vista dell’Avellino dopo la disfatta col Venezia; Avellino-Bari, sospesa vendita biglietti; Bari, squadra in ritiro da martedì per preparare la trasferta di Avellino. La decisione del club. Avellino-Bari, slitta la prevendita: possibile anticipo per motivi di ordine pubblicoNon partirà questo pomeriggio alle ore 15, come inizialmente previsto, la prevendita in prelazione per il match tra Avellino e Bari. Una decisione che arriva a sorpresa e che alimenta interrogativi in ... ilovepalermocalcio.com Avellino-Bari, confermato l'orario del match alle 21. Riprende la vendita dei ticketLa Questura sospende la vendita dei biglietti in attesa di decisioni per motivi di sicurezza. Tifoserie in attesa di sviluppi ... lagazzettadelmezzogiorno.it Malgrado l’iniziale richiesta del prefetto di Avellino per motivi di ordine pubblico, la gara contro il Bari si giocherà regolarmente alle 21:00 Nel frattempo, si attendono novità dal GOS (si è riunito stamattina) per via libera alla trasferta. Dovrebbe essere consen - facebook.com facebook Ufficiale: #Avellino- #Bari, nessun cambio di orario. Si gioca venerdì 24 aprile alle 21 x.com