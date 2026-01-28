Monza-Avellino al via la prevendita dei biglietti del settore ospiti

La prevendita dei biglietti per la partita tra Monza e Avellino è partita oggi alle 12:00. I tifosi dell’Avellino possono acquistare i tagliandi per il settore ospiti dell’U-Power in vista del match di domenica 8 febbraio alle 15:00, valido per la 23ª giornata di Serie B. L’U.S. Avellino 1912 ha annunciato l’apertura delle vendite, invitando i supporter a non aspettare troppo per assicurarsi il posto.

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Monza – Avellino che verrà disputata Domenica 8 febbraio 2026 alle ore 15:00 e valevole per la 23^ giornata del campionato di serie B partirà oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 12:00 la prevendita per il settore ospiti dell’ U-Power Stadium di Monza. I ticket saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito Vivaticket. I biglietti avranno un costo di 20,00 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni. I residenti in provincia di Monza e Brianza potranno acquistare i biglietti del settore ospiti solo se in possesso della fidelity card dell’U.🔗 Leggi su Today.it

Argomenti discussi: ARMANDO IZZO ALL'AVELLINO; Serie B, il difensore Armando Izzo lascia il Monza per l’Avellino: ecco i dettagli dell’ accordo; Calcio Monza, frattura insanabile: Izzo e l’addio tra i rimpianti; Spezia-Avellino, arbitrerà Tremolada di Monza.

Calcio Monza, frattura insanabile: Izzo e l’addio tra i rimpiantiL'esperto difensore lascia il Monza dopo 3 stagioni e mezzo e torna all'Avellino. Una decisone non improvvisa, che mischia ragioni contrattuali e scelte personali, destinata a dividere i tifosi. Arman ... mbnews.it

Tuttosport: Monza, via anche Caprari. Tutte le trattative del giorno in serie BL’Avellino cambia rotta e sorprende il mercato: niente più Riccio, che rientra alla Sampdoria, e chiusura per Armando Izzo. Il difensore napoletano, in uscita dal Monza, torna in Irpinia a titolo defi ... ilovepalermocalcio.com

Non è sceso in campo Armando Izzo con l'Avellino: per l'ex Monza 90 minuti in panchina, segno che la condizione fisica non è ancora sufficiente. La sua nuova squadra ha perso 1-0 contro lo Spezia. Per il difensore l'esordio potrebbe avvenire nel prossimo w - facebook.com facebook

#Izzo dal #Monza all' #Avellino, è ufficiale: i dettagli del contratto x.com