Frosinone-Palermo via alla vendita dei biglietti | settore ospiti in attesa del CASMS

È stata aperta la vendita dei biglietti per la partita tra Frosinone e Palermo, che si giocherà venerdì 10 aprile 2026 alle 20. La società ha comunicato i prezzi dei tagliandi e le modalità di acquisto, mentre il settore ospiti è in attesa dell’autorizzazione definitiva da parte del CASMS. La gara si disputa nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie BKT.

Prezzi e modalità per la sfida del 10 aprile allo Stirpe: decisione imminente sulla trasferta dei tifosi rosanero tra possibili restrizioni e misure di sicurezza Il Frosinone Calcio comunica i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita della gara FROSINONE – PALERMO, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie BKT, in programma venerdì 10 aprile 2026 alle ore 20.30. I tagliandi saranno in vendita da oggi 7 aprile dalle ore 11.00. I tagliandi si potranno acquistare ESCLUSIVAMENTE presso i punti vendita autorizzati vivaticket, online su www.vivaticket.com Da 0 a 2 anni: ingresso gratuito senza biglietto e senza posto a... 🔗 Leggi su Today.it

Monza-Palermo, vendita dei biglietti del settore ospiti bloccata dopo poche ore: la trasferta è un'incognitaFiutando l'importanza della partita, tanti tifosi rosanero avevano prenotato i voli aerei in netto anticipo.

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Temi più discussi: Gioia Frosinone, Pasqua in testa. Crisi Padova. Il Palermo vince, Mattarella applaude in tribuna; Palermo vs Frosinone: Risultato in Diretta Streaming Serie B 2024-2025; Frosinone e Palermo non sprecano il colpo; Serie B, vincono Frosinone e Palermo che mettono pressione a Venezia e Monza.

Frosinone-Palermo, attesa per il CASMS: vendita biglietti sospesa, decisione imminenteGli occhi di tifosi ciociari e rosanero, infatti, sono puntati sulle decisioni del Ministero dell’Interno. Tra oggi e domani sono attese le indicazioni definitive che influenzeranno direttamente anche ... ilovepalermocalcio.com

Frosinone, Gelli guarda al Palermo: «Partita tosta, ma giocheremo per vincere»Francesco Gelli, centrocampista del Frosinone e autore di uno dei gol nella vittoria contro il Padova, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match, analizzando la prestazione e proiettando ... ilovepalermocalcio.com

Serie B, il Venezia più vicino alla A. Monza impatta a Catanzaro, Frosinone e Palermo ne approfittano Il punto sulla trentatreesima giornata del campionato cadetto: https://qds.it/serie-b-venezia-piu-vicino-serie-a-monza-impatta-catanzaro-frosinone-palermo-a - facebook.com facebook

#SerieB, 33ª giornata - #Frosinone e #Palermo superano con due reti di scarto #Padova e #Avellino. Lunedì in campo le restanti 16 squadre x.com