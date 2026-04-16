Sirignano contrasto ai reati ambientali | sequestrata un' azienda

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, insieme ai colleghi dell’Arma territoriale, hanno sequestrato un’azienda a Sirignano nell’ambito di controlli contro i reati ambientali. Durante le operazioni, hanno deferito in stato di libertà un artigiano all’Autorità Giudiziaria competente. L’attività si inserisce in un’azione mirata alla prevenzione e repressione di illeciti ambientali nella zona.

Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, deferivano in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un artigiano, per.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Blitz dei Carabinieri Forestali nell'area industriale: sequestrata un'azienda per gravi reati ambientaliUn'importante operazione a tutela della salute pubblica e dell'ambiente è stata condotta nei giorni scorsi nell'area industriale del frusinate. Rotondi, contrasto ai reati ambientali: denunciato un imprenditoreNello specifico gli operanti accertavano che l’attività veniva esercitata in assenza di autorizzazione unica ambientale ed in assenza di...