Avella AV | I carabinieri denunciano un artigiano Sequestrata l’azienda

I carabinieri di Avella hanno denunciato un artigiano e sequestrato la sua azienda. A Monteforte Irpino, le forze dell’ordine hanno sequestrato un opificio considerato abusivo, denunciando l’imprenditore responsabile. Le operazioni fanno parte di controlli mirati condotti nelle ultime settimane. Nessuna persona è rimasta ferita durante le operazioni. La situazione è ora sotto verifica da parte delle autorità competenti.

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