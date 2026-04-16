Sirignano AV – Sequestrata un’azienda I Carabinieri denunciano il titolare

Nel comune di Sirignano, i Carabinieri Forestali hanno sequestrato un'azienda durante controlli mirati alla verifica della gestione dei rifiuti. L’attività si è conclusa con la denuncia del titolare, accusato di aver gestito illecitamente i rifiuti e di aver effettuato scarichi non autorizzati. Le operazioni sono state condotte nell’ambito di un’azione di controllo sul rispetto delle norme ambientali in vigore.

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