Solofra AV | Inquinamento fiume Sarno I Carabinieri denunciano un imprenditore Sequestrata l’azienda conciaria

A Solofra, i Carabinieri hanno denunciato un imprenditore e sequestrato un'azienda conciaria a causa di inquinamento del fiume Sarno. A Avellino, invece, è stato sequestrato un opificio che svolgeva attività di concia senza autorizzazioni e gestiva illegalmente rifiuti pericolosi. Entrambi gli interventi sono stati effettuati nell'ambito di controlli contro gli sversamenti abusivi.

Avellino: sequestrato opificio per concia abusiva e smaltimento illecito di rifiuti pericolosi. Nell'ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell'inquinamento del bacino del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell' Arma territoriale, in ottemperanza al protocollo d'intesa tra le Procure, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, un 54 enne del posto per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi. Nello specifico, i carabinieri, appuravano che l'imprenditore, esercitava l'attività di concia e raffinazione delle pelli per conto proprio e per conto terzi, in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed allo scarico delle acque reflue industriali e di prima pioggia.