avances a suon di soldi ai minorenni ma loro lo denunciano

A Castello di Perugia, alcuni minorenni hanno denunciato avanzamenti di tipo sessuale da parte di un adulto, che avrebbe offerto loro denaro in cambio di rapporti. Le vittime hanno riferito di aver conosciuto l'individuo attraverso i social network, dove si erano instaurati scambi di messaggi e commenti. Dopo aver instaurato un rapporto di amicizia online, l’uomo avrebbe proposto loro prestazioni sessuali in cambio di denaro, spingendoli alla denuncia.

Città di Castello (Perugia), 22 aprile 2026 – Prima l’ amicizia social, i like, i commenti complici, poi la richiesta di prestazioni sessuali in cambio di somme di denaro. È il subdolo schema di adescamento che ha portato sotto indagine un trentacinquenne originario e residente in Altotevere, accusato di aver tentato di corrompere almeno cinque adolescenti tra i 14 e i 18 anni, durante l’estate 2025. L’ipotesi di reato è tentata prostituzione minorile e adescamento di minori. La vicenda, ricostruita dalla Procura di Perugia, ha vissuto un momento decisivo con l’incidente probatorio, nel corso del quale le vittime hanno confermato i dettagli dell’approccio, iniziato su Instagram e degenerato in proposte economiche tra i 500 e i 2 mila euro su chat private.🔗 Leggi su Lanazione.it

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