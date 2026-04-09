Non era con la loro bimba sulla seggiovia | genitori denunciano maestro di sci ma il Gip lo salva

Una coppia di genitori ha presentato denuncia contro un maestro di sci, accusandolo di aver lasciato da sola la loro bambina di cinque anni durante l’utilizzo di una seggiovia. La denuncia si basa sul presunto abbandono del minore durante l’attività sulla neve. Tuttavia, il giudice per le indagini preliminari ha deciso di archiviare il procedimento, disponendo il non luogo a procedere nei confronti del docente.

Abbandono di minore: è ciò di cui una coppia di genitori ha accusato (con tanto di denuncia) un maestro di sci reo, a loro, di non essere seduto accanto alla loro figlioletta di 5 anni su un impianto di risalita. La piccola, va detto, era con altri adulti (quindi non sola), mentre il maestro era. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Il maestro di sci lascia la bimba sola sulla seggiovia, i genitori denunciano: ma il gip archiviaI genitori di una bambina di cinque anni hanno denunciato un maestro di sci altoatesino per abbandono di minore.

Maestro di sci denunciato per abbandono di minore in seggiovia: il Gip di Bolzano archivia il caso della bambina di 5 anni in Val BadiaDurante le vacanze invernali del 2024, una famiglia in visita dalla capitale ha vissuto attimi di apprensione sulle piste da neve.

Temi più discussi: Val Badia, bimba in seggiovia senza maestro: gip archivia il caso; Bimba senza maestro sulla seggiovia, la denuncia dei genitori e l'archiviazione del gip; Tenta di rapire un bambino al campo sportivo: verso la perizia psichiatrica per il 29enne; Bimba di 5 anni senza maestro sulla seggiovia e scatta la denuncia dei genitori: L'ha abbandonata. Ma il gip archivia il caso.

Bimba senza maestro sulla seggiovia, la denuncia dei genitori e l'archiviazione del gipI genitori di una bambina di cinque anni hanno denunciato un maestro di sci altoatesino per abbandono di minore in quanto l'uomo non si era seduto accanto alla piccola sulla seggiovia, ma si era posiz ... msn.com

Il maestro di sci lascia una bimba sola sulla seggiovia, i genitori lo denunciano ma il gip archiviaGip di Bolzano archivia denuncia contro maestro di sci: comportamento ritenuto normale durante le lezioni di gruppo in Val Badia. blitzquotidiano.it

Attesa per la decisione del gip del tribunale di Avellino dopo cinque anni dalla scomparsa #PratadiPrincipatoUltra - facebook.com facebook

L’altra schiforma: “Sì al gip collegiale solo in grandi città”. Rischio di inchieste in tilt. Politica e toghe già ai ferri corti: Sisto salva legge di Nordio che aiuta gli indagati e manda in tilt i tribunali. @paolofrosina e Antonella Mascali x.com