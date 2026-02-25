Un inseguimento di 30 minuti a Napoli si è concluso con l’arresto di due minorenni e la denuncia di un altro, dopo che i carabinieri hanno fermato una Fiat Panda sospetta. I giovani, visibilmente agitati, hanno chiesto ai militari di non informare i loro genitori. La scena si è svolta nel quartiere di Napoli Stella, dove i militari hanno notato comportamenti sospetti e deciso di intervenire. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti nella zona.

Le 23, almeno due ragazzini e un inseguimento durato 30 minuti. A Napoli i carabinieri della compagnia Napoli Stella intimano l’Alt a una Fiat Panda. A bordo 3 persone. L’auto si ferma e parte l’inseguimento. Una corsa ad alta velocità. Manovre pericolose spesso fatte contromano. Rotonde tagliate a guardrail più volte abbattuti: chi guida va veloce e non è esperto. La fuga termina dopo 30 minuti nella cittadina a nord della provincia di Napoli di Villaricca. I 3 scendono dall’auto e tentano di scappare a piedi. Due di questi vengono fermati con non poche difficoltà. I fermati sono due minorenni napoletani di 14 e 15 anni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Napoli, minorenni incontrollati: carabinieri arrestano due ragazzini e ne denunciano uno. Non lo dite a papà

Il ragazzino è stato individuato dai carabinieri e segnalato, sia lui che i genitori, alla procura di Napoli, alla Procura per i minorenni e ai servizi sociali - facebook.com facebook