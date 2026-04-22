Autostrada A1 | chiusura notturna stazione di Valdichiana

Nella notte, la stazione di Valdichiana sull'autostrada A1 rimarrà chiusa a causa di interventi di manutenzione da parte di Anas. La chiusura avverrà in orario notturno e durerà alcune ore, per consentire lavori di riparazione e controllo delle infrastrutture. La circolazione sarà deviata su percorsi alternativi e si consiglia agli automobilisti di pianificare i propri spostamenti in anticipo.

ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per lavori di competenza Anas, dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 aprile, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, in entrata verso Firenze. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Monte San Savino. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Autostrada A1: chiusura notturna stazione di ValdarnoIn alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Roma: Arezzo; verso Firenze: Incisa Reggello.

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