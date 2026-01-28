Autostrada A1 | stazione di Valdichiana chiusa per una notte

Questa notte la stazione di Valdichiana sull’autostrada A1 sarà chiusa. La chiusura durerà alcune ore per lavori di manutenzione e causerà disagi a chi viaggia tra Firenze e Bologna. Le autorità consigliano di usare percorsi alternativi per evitare ritardi. La situazione sarà monitorata e si prevedono aggiornamenti nelle prossime ore.

