Auto si schianta contro il casello autostradale | traffico in tilt

Questa mattina, poco prima delle 7, un'auto si è schiantata contro il casello autostradale di Castellammare di Stabia. L'incidente ha causato la chiusura temporanea di uno dei corsie, provocando lunghe code e disagi sulla viabilità. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso, che hanno assistito i coinvolti e avviato le operazioni di messa in sicurezza. La situazione rimane sotto controllo mentre si attendono aggiornamenti sul traffico.

Un rocambolesco incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 7, presso i caselli autostradali di Castellammare di Stabia. Una Jeep, in particolare, è finita sullo spartitraffico che separa le due corsie Telepass all’imbocco della Napoli-Pompei-Salerno.Stando ad alcune testimonianze.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Incidente sull'A20, auto si schianta contro le barriere del casello di VillafrancaPoteva avere conseguenze gravissime l'incidente che si è verificato all'alba sull'autostrada Messina-Palermo. Paura sulla via Ariana, furgone si schianta contro una colonnina del gas. Traffico in tiltMattinata di forti disagi per gli automobilisti in transito sulla via Ariana, l'arteria stradale che collega le città di Valmontone ed Artena che già... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incidente stradale in Via Coroglio: minorenne alla guida di un’auto a noleggio si schianta contro un palo; L'auto esce di strada e si schianta contro un palo della luce: marito e moglie trasportati in ospedale; Auto si schianta contro il guardrail sulla 131 a Codrongianos: donna in gravissime condizioni; AVIANO | AUTO SI SCHIANTA CONTRO UNA RECINZIONE: TRE FERITI, UNA BIMBA GRAVE. Lariano, auto si schianta contro la vetrina di un negozio: paura in centroAttimi di paura su via Roma a Lariano nella serata di ieri, intorno alle 22:30–22:40, quando un’auto si è improvvisamente schiantata contro la vetrina di ... castellinotizie.it Piovene Rocchette, auto si schianta contro un ristorante in via CeriottiUn violento incidente a Piovene Rocchette, dove nel pomeriggio di ieri un'auto è finita fuori strada terminando la sua corsa contro l'edificio. vicenzareport.it Mattinata di paura sull'A2 del Mediterraneo. Al km 44, nei pressi di Campagna, un violento scontro tra un camion e un'auto ha causato il ribaltamento del veicolo e il ferimento di due persone. Sul posto Polizia Stradale e 118. Tutti gli aggiornamenti nell'articolo. - facebook.com facebook Auto aziendali inquinanti, ogni anno 14 miliardi di sostegni pubblici. Perché x.com