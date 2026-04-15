Incidente sull' A20 auto si schianta contro le barriere del casello di Villafranca
All'alba sull'autostrada Messina-Palermo, un'auto si è schiantata contro le barriere del casello di Villafranca. L'incidente ha coinvolto un veicolo che ha avuto un impatto violento contro le barriere di protezione, creando disagi sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza. Non sono ancora state rese note le eventuali cause dell'incidente.
Poteva avere conseguenze gravissime l'incidente che si è verificato all'alba sull'autostrada Messina-Palermo. Intorno alle 5 un'auto si è schiantata contro le barriere del casello di Villafranca. Il veicolo stava percorrendo la corsia riservata ai clienti Telepass quando, per cause in corso di.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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