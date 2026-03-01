Paura sulla via Ariana furgone si schianta contro una colonnina del gas Traffico in tilt

Questa mattina sulla via Ariana un furgone si è schiantato contro una colonnina del gas, causando blocchi al traffico e disagi per gli automobilisti che transitano tra Valmontone ed Artena. La strada, già nota per altri incidenti, si è riempita di veicoli fermi a causa dell’intervento delle forze dell’ordine e delle operazioni di messa in sicurezza. La situazione rimane critica e il traffico è ancora rallentato.

Mattinata di forti disagi per gli automobilisti in transito sulla via Ariana, l'arteria stradale che collega le città di Valmontone ed Artena che già in passato era stata scenario di incidenti sstradali. Oggi, intorno alle ore 8:40, un incidente ha richiesto l'immediata chiusura della carreggiata.