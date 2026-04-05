Incidente tra auto lungo la Via del Mare | feriti in ospedale traffico in tilt

Questa sera nel Cilento si è verificato un incidente lungo la Via del Mare, tra Perdifumo e Castellabate. Due o tre automobili sono entrate in collisione, causando feriti che sono stati trasportati in ospedale. L’evento ha provocato disagi alla viabilità, con il traffico che si è subito intensificato nel tratto interessato. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Momenti di paura, nella serata di oggi, nel tratto tra Perdifumo e Castellabate, dove sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri Paura, questa sera, nel Cilento, dove due-tre automobili si sono scontrate lungo la Via del Mare, nel tratto tra Perdifumo e Castellabate. L'impatto è stato violento ed ha mandato il tilt la circolazione veicolare. Sul posto sono giunte tre ambulanze del 118 che hanno soccorso le persone ferite - di cui non si conosce il numeo preciso, le quali sono state condotte in ospedale. Ma nessuna sarebbe in pericolo di vita. Intant0, i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro e gestito la viabilità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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