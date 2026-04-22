Audio a tutto volume | il nuovo boost del 500% senza estensioni

Un aggiornamento recente del browser Opera consente di aumentare il volume audio di ogni scheda fino a cinque volte rispetto al livello normale. La funzione è stata introdotta senza l’aggiunta di estensioni, offrendo un'opzione per migliorare l'ascolto di contenuti multimediali. Questa novità si applica esclusivamente all’interno del browser e interessa tutte le schede aperte senza distinzione. Non sono stati comunicati dettagli sulla disponibilità di questa funzione in altre versioni o piattaforme.

Il browser Opera ha introdotto un aggiornamento che permette di potenziare il volume audio di ogni singola scheda fino a raggiungere una soglia del 500%. Questa nuova funzionalità nativa elimina la necessità di installare estensioni esterne, risolvendo storicamente i problemi di gestione sonora legati all’uso di software di terze parti, come i conflitti con alcuni siti web o le difficoltà tecniche durante la modalità a tutto schermo. La gestione del suono diventa estremamente granulare: l’utente può decidere di mantenere un sottofondo musicale al 5% su una scheda, mentre può spingere lo streaming di un video con audio troppo basso fino al 400% su un’altra, senza che le impostazioni si influenzino a vicenda.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Audio a tutto volume: il nuovo boost del 500% senza estensioni Notizie correlate Leggi anche: In arrivo il nuovo volume di Mr. Evidence. Tutto il dolore del mondo Il nuovo centro giovani partito a tutto volumeDopo mesi di preparazione, prove e qualche rinvio, il nuovo centro giovani realizzato nell’ex stazione rosa di Villa Verucchio ha finalmente dato il... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: L’eco di Powersoft risuona in Borsa, ma non è ancora al massimo volume; realme Buds T500 Pro: niente rumore, solo musica a un ottimo prezzo; Turtle Beach Airlite Fit: vale la pena per Nintendo Switch 2?. Bmw X5 monitor dedicato prezzi disponibili su www.audioelite.it - facebook.com facebook Charles sembra aver terminato il suo lavoro 16 giri percorsi da quello che ho sentito nel finale dei ha fatto anche diverse prove partenze ma prendetelo con le pinze tra audio e telefonate è un pò complessa la cosa :D p.s. per essere un filming dai c'era tanta g x.com