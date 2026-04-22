Audio a tutto volume | il nuovo boost del 500% senza estensioni

Da ameve.eu 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un aggiornamento recente del browser Opera consente di aumentare il volume audio di ogni scheda fino a cinque volte rispetto al livello normale. La funzione è stata introdotta senza l’aggiunta di estensioni, offrendo un'opzione per migliorare l'ascolto di contenuti multimediali. Questa novità si applica esclusivamente all’interno del browser e interessa tutte le schede aperte senza distinzione. Non sono stati comunicati dettagli sulla disponibilità di questa funzione in altre versioni o piattaforme.

Il browser Opera ha introdotto un aggiornamento che permette di potenziare il volume audio di ogni singola scheda fino a raggiungere una soglia del 500%. Questa nuova funzionalità nativa elimina la necessità di installare estensioni esterne, risolvendo storicamente i problemi di gestione sonora legati all’uso di software di terze parti, come i conflitti con alcuni siti web o le difficoltà tecniche durante la modalità a tutto schermo. La gestione del suono diventa estremamente granulare: l’utente può decidere di mantenere un sottofondo musicale al 5% su una scheda, mentre può spingere lo streaming di un video con audio troppo basso fino al 400% su un’altra, senza che le impostazioni si influenzino a vicenda.🔗 Leggi su Ameve.eu

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