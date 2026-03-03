in arrivo il nuovo volume di mr evidence tutto il dolore del mondo

Sta arrivando il nuovo numero di Mr.Evidence, firmato dalle sapienti penne di Adriano Barone e Fabio Guaglione, che mescola perfettamente l’horror e il thriller psicologico in una stra avvincente. Ecco il comunicato stampa: Arriva il settimo volume di MR. EVIDENCE. TUTTO IL DOLORE DEL MONDO, nuovo capitolo della serie che continua a spingersi sempre più in profondità nei territori del thriller psicologico e dell’orrore contemporaneo. Mr Evidence -©Sergio Bonelli Il gruppo dei fuggitivi del Mulholland Institute si è definitivamente sciolto: ognuno ha preso la propria strada, mentre Mr. Pain sceglie di affrontare da solo la caccia al serial killer che continua a seminare morte. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it

Leggi anche: Sergio Bonelli Editore presenta “MR. EVIDENCE 7. TUTTO IL DOLORE DEL MONDO”

