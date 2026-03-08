Dopo mesi di preparazione, prove e alcuni rinvii, il nuovo centro giovani situato nell’ex stazione rosa di Villa Verucchio ha aperto le porte alle attività. L’inaugurazione ufficiale è avvenuta questa settimana, segnando l’inizio di un nuovo spazio dedicato ai giovani del territorio. L’apertura ha attirato numerosi partecipanti e ha visto anche la presenza delle autorità locali.

Dopo mesi di preparazione, prove e qualche rinvio, il nuovo centro giovani realizzato nell’ex stazione rosa di Villa Verucchio ha finalmente dato il via alle attività. Nella palazzina tra il parco e piazzale Risorgimento, sono cominciati i primi corsi. Il progetto SosLab ha mosso i suoi primi passi con un laboratorio dedicato alla produzione di musica trap, aperto sia ai principianti sia ai producer emergenti. In aprile partirà il laboratorio di serigrafia manuale su tessuto, pensato per realizzare stampe e grafiche originali con cui personalizzare capi d’abbigliamento. A maggio invece sarà la volta del corso di street art. Acquistata dal Comune di Verucchio nel 2021 per 300mila euro, l’ex stazione rosa era destinata fin da subito a diventare un centro giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo centro giovani partito a tutto volume

