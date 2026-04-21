Il conduttore russo Solovyov insulta Meloni ' fascista p'

Un noto conduttore russo ha rivolto pesanti insulti nei confronti di Giorgia Meloni, chiamandola con termini offensivi durante un intervento televisivo. La discussione ha suscitato attenzione sui media italiani, poiché il presentatore ha utilizzato parole volgari e offensive rivolte alla leader politica italiana. La vicenda ha generato reazioni e discussioni sui social e tra gli osservatori politici.

Pesanti insulti a Giorgia Meloni da parte del giornalista e presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov, vicino alle posizioni del Cremlino, che nel corso di una puntata del programma Polnyj Kontakt (Full Contact) si è espresso in italiano con parole volgari definendo la premier 'fascista, idiota patentata, una cattiva donnuccia' e apostrofandola come 'PuttaMeloni'. 'Una vergogna della razza umana. Il tradimento è il suo secondo nome: ha tradito Trump al quale precedentemente aveva giurato fedeltà', ha aggiunto Solovyov nel corso del suo programma.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il conduttore russo Solovyov insulta Meloni, 'fascista p...' Notizie correlate Meloni, insulti pesanti e volgari dalla TV russa: attacco del conduttore SolovyovABBONATI A DAYITALIANEWS Offese in diretta durante il programma televisivo Il giornalista e conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov, noto per... La televisione russa insulta pesantemente la Meloni: "Fascista, ha tradito Trump"Pesanti insulti a Giorgia Meloni da parte del giornalista e presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov , vicino alle posizioni del Cremlino,... Altri aggiornamenti Il conduttore russo Solovyov insulta Meloni, 'fascista p...'(ANSA) - ROMA, 21 APR - Pesanti insulti a Giorgia Meloni da parte del giornalista e presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov, vicino alle posizioni del Cremlino, che nel corso di una puntata d ... altoadige.it Attacco a Giorgia Meloni dalla tv russa, conduttore Solovyov insulta la premierIl famoso anchorman, noto per le sue posizioni vicine al Cremlino, ha attaccato dalla tv moscovita la presidente del Consiglio definendola come una cattiva donnuccia e accusandola di aver tradito ... tg24.sky.it