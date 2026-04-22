Attacco frontale dei calciatori contro la Fifa | richiesta shock 8 miliardi di euro dopo la sentenza Diarra

I calciatori hanno presentato una richiesta di risarcimento di circa otto miliardi di euro alla Fifa, in seguito a una sentenza relativa a un ex giocatore del Real Madrid. La controversia riguarda le norme che regolano i contratti nel calcio professionistico. La questione si è sviluppata dopo una decisione giudiziaria che ha coinvolto direttamente le modalità contrattuali adottate dalla federazione internazionale. La richiesta è stata annunciata pubblicamente e ha generato diverse reazioni nel mondo del calcio.

È la carica dei tremila. In ogni caso, è un attacco frontale quello della fondazione Justice for Players che prepara una azione collettiva contro la Fifa. L'obiettivo è di chiedere riparazione di un pregiudizio che potenzialmente raggiunge la cifra di otto miliardi di euro. Nel mirino ci sono le norme che regolano la rottura dei contratti da parte dei giocatori, e considerate non conformi dopo la sentenza Diarra. Dietro alla “class action” c'è lo studio di avvocati che rivoluzionò il calcio, con la famosa sentenza Bosman, nel 1995. Entro fine estate, in Olanda, dovrebbe invece essere depositata la richiesta della fondazione che segue gli interessi di tremila giocatori, con il sostegno di varie associazioni nazionali, tra cui quella italiana, Aic.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Attacco frontale dei calciatori contro la Fifa: richiesta shock, 8 miliardi di euro dopo la sentenza Diarra Notizie correlate La carica dei 25mila contro Netflix dopo la sentenza sugli aumenti: «Restituiscano i soldi o faremo class action»Sono decine di migliaia gli utenti di Netflix che si sono già rivolti al Movimento Consumatori per capire in che cosa si tradurrà esattamente la... UNICEF: quasi la metà dei 2,4 miliardi di bambini esposti a shock climatici e ambientaliLanciata la nuova edizione del concorso fotografico “Uno scatto per il clima – Ambiente e futuro visti da me” rivolto ai giovani dai 14 ai 19 anni. Altri aggiornamenti FIFA, lotta alle perdite di tempo: i calciatori infortunati fuori un minuto, ma ci sono dei timoriI calciatori che ricevono cure per un infortunio potrebbero essere costretti a rimanere fuori dal campo per un minuto. Si tratta di una delle numerose richieste e misure della FIFA per contrastare ... m.tuttomercatoweb.com Caso Lassana Diarra, l'Associazione Italiana Calciatori aderisce alla class action contro la FIFAL’Associazione Italiana Calciatori (AIC) annuncia, tramite i propri canali ufficiali, il proprio sostegno alla class action promossa da Justice for Players (JfP) contro la FIFA. L’azione legale, ... m.tuttomercatoweb.com