La carica dei 25mila contro Netflix dopo la sentenza sugli aumenti | Restituiscano i soldi o faremo class action

Dopo la decisione del tribunale di Roma che ha dichiarato illegittimi gli aumenti sui prezzi degli abbonamenti a Netflix negli ultimi sette anni, decine di migliaia di utenti si sono rivolti al Movimento Consumatori. La sentenza ha generato una reazione di massa tra gli abbonati, molti dei quali chiedono il rimborso o minacciano azioni collettive. La questione riguarda i cambiamenti tariffari applicati dalla piattaforma nel corso del tempo, ora sotto scrutinio legale.

Sono decine di migliaia gli utenti di Netflix che si sono già rivolti al Movimento Consumatori per capire in che cosa si tradurrà esattamente la sentenza del tribunale di Roma che ha dichiarato illegittimi gli aumenti sui prezzi degli abbonamenti alla piattaforma di streaming negli ultimi 7 anni. Lo fa sapere la stessa associazione, che vinta la prima battaglia legale ora vuole andare fino in fondo. Netflix infatti ha già annunciato appello contro la sentenza, ma l’associazione con tono minaccioso sconsiglia all’azienda Usa di percorrere questa strada. Intimando invece di procedere quanto prima a versare i rimborsi ai consumatori “fregati”.... 🔗 Leggi su Open.online «Netflix deve rimborsare fino a 500 euro», la sentenza sugli abbonamenti (anche scaduti): chi può sperare e come aderire alla class actionIl tribunale di Roma ha accolto l’azione promossa da Movimento Consumatori contro Netflix Italia, dichiarando nulle le clausole contrattuali che... Netflix, come chiedere i rimborsi dopo la sentenza sugli aumenti “illegittimi”. Ecco tutto ciò che bisogna fareCome chiedere i rimborsi a Netflix fino a 500 euro? Il Tribunale di Roma ha stabilito – con sentenza immediatamente esecutiva – che la nota...