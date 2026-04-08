Atp Montecarlo 2026 gli italiani in campo oggi | orario e dove vederli

Il secondo turno del Rolex Monte-Carlo Masters si conclude oggi, mercoledì 8 aprile, con tre tennisti italiani impegnati sui campi. Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli sono in campo per cercare la qualificazione agli ottavi di finale. L’evento si svolge nel Principato di Monaco e sarà possibile seguirlo in diretta, con orari e canali di trasmissione disponibili sul sito ufficiale del torneo.

Oggi mercoledì 8 aprile il tabellone del secondo turno del Rolex Monte-Carlo Masters si completa, con tre italiani in campo, a caccia della qualificazione agli ottavi: Matteo Berrettini Lorenzo Musetti, e Flavio Cobolli. Ad aprire il programma sul Court Rainier III, alle 11 è Berrettini, che si trova di fronte Daniil Medvede v, settima testa di serie del seeding, sempre vittorioso nei confronti del romano. Musetti contro il monegasco Vacherot. Intorno alle 15.30, sullo stesso campo, Musetti affronta il monegasco Valentin Vacherot, 23esimo nel ranking Atp, in una sfida inedita tra i due tennisti, per un posto agli ottavi. (AP PhotoAsanka Brendon Ratnayake) Cobolli sfida il belga Blockx. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Montecarlo 2026, gli italiani in campo oggi: orario e dove vederli Leggi anche: Atp Miami 2026, gli italiani in campo oggi: orario e dove vederli Leggi anche: Berrettini e Cobolli oggi all’Atp Miami 2026, orario e dove vederli AO 2026 - SCANDALO FUORI DAL CAMPO! - PAROLE CHE HANNO SCOSSO IL MONDO! - Djokovic vs Sinner Temi più discussi: Montecarlo Masters 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP; ATP Monte Carlo 2026: Sinner e gli italiani in tabellone, dove vederlo in tv; Monte-Carlo, si parte: il Masters 1000 LIVE su Sky; Montecarlo, su Tv8 le fasi clou del torneo: per la prima volta la finale in diretta in chiaro. Atp Montecarlo 2026, gli italiani in campo oggi: orario e dove vederliOggi mercoledì 8 aprile il tabellone del secondo turno del Rolex Monte-Carlo Masters si completa, con tre italiani in campo, a caccia della qualificazione ... lapresse.it ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari 8 aprile, ordine di gioco, streaming, italiani in campoOggi, mercoledì 8 aprile, il Masters 1000 di Montecarlo entra nel vivo con un programma fitto che porta il tabellone verso gli ottavi di finale e accende ... oasport.it ATP Montecarlo, doppio: Cobolli/Darderi cedono a Goransson/King x.com TENNIS – ATP 1000 MONTECARLO: ESORDIO IN DISCESA PER SINNER CHE VINCE 6-3, 6-0 SUL FRANCESE HUBERT. BERRETTINI PASSA AL SECONDO TURNO CON IL RITIRO DI BAUTISTA SUL 4-0 IN SUO FAVORE. GIORNATA NERA PER DARD - facebook.com facebook