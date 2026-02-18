atp delray beach 2026 mattia bellucci subito sconfitto dal serbo kecmanovic

Mattia Bellucci ha perso il suo primo match all’ATP di Delray Beach 2026, a causa della brillante prestazione di Miomir Kecmanovic. Il serbo ha dominato l’incontro con un punteggio di 6-1 6-4 in appena un’ora, lasciando il tennista lombardo senza possibilità di ripresa.

Termina subito il cammino di Mattia Bellucci nell’ATP 250 di Delray Beach. Il tennista lombardo è stato sconfitto in due set dal serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-1 6-4 in poco più di un’ora di gioco. In questo 2026 Bellucci non è ancora riuscito a vincere un match in un tabellone principale di un torneo ATP e addirittura l’ultimo successo risale al primo turno del Masters 1000 di Shanghai ad inizio ottobre contro l’australiano Adam Walton. Un Bellucci disastroso in risposta, visto che non è mai riuscito ad impensierire l’avversario che soprattutto con la seconda ha vinto tredici dei quindici punti giocati. 🔗 Leggi su Oasport.it

