ATP Delray Beach 2026 Mattia Bellucci subito sconfitto dal serbo Kecmanovic
Mattia Bellucci ha perso il suo primo match all’ATP di Delray Beach 2026, a causa della brillante prestazione di Miomir Kecmanovic. Il serbo ha dominato l’incontro con un punteggio di 6-1 6-4 in appena un’ora, lasciando il tennista lombardo senza possibilità di ripresa.
Termina subito il cammino di Mattia Bellucci nell’ATP 250 di Delray Beach. Il tennista lombardo è stato sconfitto in due set dal serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-1 6-4 in poco più di un’ora di gioco. In questo 2026 Bellucci non è ancora riuscito a vincere un match in un tabellone principale di un torneo ATP e addirittura l’ultimo successo risale al primo turno del Masters 1000 di Shanghai ad inizio ottobre contro l’australiano Adam Walton. Un Bellucci disastroso in risposta, visto che non è mai riuscito ad impensierire l’avversario che soprattutto con la seconda ha vinto tredici dei quindici punti giocati. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tabellone ATP Delray Beach 2026: Cobolli e Bellucci ci riprovano, torna in campo RuudIl tabellone ATP di Delray Beach è stato pubblicato, e Cobolli e Bellucci cercano di rifarsi dopo le recenti sconfitte, mentre Ruud torna in campo per tentare di qualificarsi agli scontri decisivi.
Flavio Cobolli e Mattia Bellucci in cerca di riscatto a Delray Beach: Fritz, testa di serie n.1Flavio Cobolli e Mattia Bellucci affrontano il torneo di Delray Beach con la speranza di risalire dopo un inizio di stagione difficile.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
