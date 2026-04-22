ATP Madrid 2026 | Lajovic regola Sonego Il piemontese paga la brutta partenza

Nel primo turno del torneo ATP di Madrid, quarta tappa dei Masters 1000 e secondo evento sulla terra battuta della stagione, il serbo Dusan Lajovic ha battuto il italiano Lorenzo Sonego con il punteggio di 6-3 7-6(1). La partita è durata un’ora e trentaquattro minuti. Lajovic affronterà al prossimo turno il francese Arthur Rinderknech. Sonego ha pagato una partenza difficile e non è riuscito a reagire nel secondo set.

Nell’incontro del primo turno del torneo ATP di Madrid, quarto Masters 1000 stagionale e secondo sulla terra, il qualificato serbo Dusan Lajovic regola Lorenzo Sonego 6-3 7-6(1) in un’ora e trentaquattro minuti e accede al secondo turno contro il francese Arthur Rinderknech. Pesa sulla prova del piemontese il brutto inizio di match che ne compromette il primo set. Lajovic, con la prima vincente, firma l’1-0 e, sul rovescio in rete dell’avversario, ne capitalizza gli errori per il break del 2-0. Il serbo, dopo aver rimontato da 15-30, allunga sul 3-0 con il diritto vincente e sfrutta lo smash clamorosamente sbagliato dal rivale per volare sul 4-0.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Madrid 2026: Lajovic regola Sonego. Il piemontese paga la brutta partenza Notizie correlate LIVE Sonego-Lajovic 0-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: partenza complicata per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. LIVE Sonego-Lajovic 0-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: inizia il match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dove vedere in tv Sonego-Lajovic oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Madrid: qualificazioni amare per i tennisti italiani; Live Lorenzo Sonego - Dušan Lajovic - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 22/04/2026; ATP Madrid 2026, Sonego-Lajovic: orario, dove vederla in TV e streaming. Dove vedere in tv Sonego-Lajovic oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingGiocare il maggior numero di partite ad alto livello per perfezionare la condizione atletica e guadagnare nuovamente fiducia nei propri meccanismi dopo il ... oasport.it LIVE Sonego-Lajovic 3-6, 6-7, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: brutta sconfitta per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.30) LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-MOLLER (QUARTO MATCH DALLE ... oasport.it Delusione Berrettini, ko in due set contro Prizmic a Madrid: "Non riesco a competere" - facebook.com facebook Delusione #Berrettini, ko in due set contro #Prizmic a Madrid: "Non riesco a competere" x.com