Atalanta Percassi | Per il calcio italiano ci sono delle basi molto forti per tornare competitivi Gasperini? 9 anni straordinari ma purtroppo il calcio…

L’amministratore delegato dell’Atalanta ha commentato prima del match di Coppa Italia, affermando che il calcio italiano possiede solide basi per tornare a essere competitivo. Ha sottolineato che il tecnico, dopo nove anni, ha vissuto un periodo importante con la squadra, anche se ha riconosciuto che il calcio può essere imprevedibile e in continua evoluzione. Le sue parole si sono concentrate sulla situazione attuale della squadra e sulle prospettive future.

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Atalanta-Borussia Dortmund: l'intervista a Luca Percassi dopo la partita | Champions League

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Lazio director Angelo Maria Fabiani insists there is ‘no problem’ around Maurizio Sarri’s future, whether or not they win tonight’s Coppa Italia semi-final with Atalanta. #Lazio #Atalanta #AtalantaLazio #CoppaItalia #Calcio #CoppaItaliaFrecciarossa x.com