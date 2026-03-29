Al termine del Gran Premio del Giappone, terza tappa del Campionato di Formula 1 2026, il pilota ha espresso disappunto per una gara considerata sfortunata. Ha commentato che tutti i problemi riscontrati durante la corsa sono attribuibili alla sua vettura, sottolineando il suo rammarico per come sono andate le cose. Nessuna altra dichiarazione o dettaglio è stato fornito in merito alla gara o alle cause dei problemi.

George Russell ha, ovviamente, poca voglia di sorridere al termine del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Suzuka, infatti, il pilota del team Mercedes non è andato oltre la quarta posizione finale, rimanendo ben distante dal compagno di scuderia, abile a piazzare il secondo successo consecutivo dopo quello di Shanghai. Per l’inglese, con una W17 che appare stellare, non salire nemmeno sul podio è davvero un passo falso non di poco conto. La vittoria come detto è andata al suo vicino di box Andrea Kimi Antonelli che ha preceduto Oscar Piastri per 13.7 secondi, mentre completa il podio in terza posizione Charles Leclerc a 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - George Russell è amaro: “Gara sfortunata. Peccato, ma per ora tutti i guai vengono dalla mia parte”

Articoli correlati

George Russell mastica amaro: “La mia macchina si è comportata in modo strano”Kimi Antonelli ci ha preso gusto e, dopo la pole-position a Shanghai (Cina), ha concesso il bis a Suzuka (Giappone).

F1, George Russell: “Complimenti a Kimi per la prima vittoria. Ho rovinato la mia gara in partenza”George Russell sorride dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026.

Tutto quello che riguarda George Russell

Temi più discussi: Russell mastica amaro: Qualcosa pareva essersi rotto, qualifiche complicate per la seconda volta di fila…; George Russell mastica amaro: La mia macchina si è comportata in modo strano; Eravamo completamente fuori strada: Russell si arrende alla magia di Antonelli a Suzuka; Giro da urlo di Kimi Antonelli! Pole in Giappone, che gap su Russell! Ferrari in grande difficoltà.

Russell mastica amaro: Qualcosa pareva essersi rotto, qualifiche complicate per la seconda volta di fila…Le dichiarazioni di George Russell dopo le qualifiche del GP del Giappone 2026 di F1: l'inglese lamenta un problema alla sua super Mercedes ... formulapassion.it

George Russell mastica amaro: La mia macchina si è comportata in modo stranoKimi Antonelli ci ha preso gusto e, dopo la pole-position a Shanghai (Cina), ha concesso il bis a Suzuka (Giappone). Una prestazione autorevole per il ... oasport.it

Termina il Gran Premio del Giappone a Suzuka con la vittoria di Andrea Kimi Antonelli su Mercedes, seguito da Oscar Piastri su McLaren, chiude il podio Charles Leclerc su Ferrari. Quarto George Russell e Quinto Lewis Hamilton. #tuttipazzixlerosseferrarifore - facebook.com facebook

Kimi Antonelli su Mercedes ha ottenuto la pole position del Gp del Giappone di F1. Si tratta della seconda per il 19enne pilota bolognese. In prima fila partirà il compagno di squadra George Russell. Terzo Oscar Piastri con la McLaren. x.com