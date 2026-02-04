Elena Radonicich | Nel ruolo dell' amica di Battiato mi sono sentita libera Oggi l’erotismo è uscito dal nostro immaginario ed è un peccato

Elena Radonicich racconta il suo percorso tra cinema, tv e teatro, e svela quanto si sia sentita libera nel ruolo dell’amica di Battiato. L’attrice parla anche dell’erotismo, che oggi sembra essere uscito dall’immaginario collettivo, e di come questa perdita sia un peccato. Nel suo cammino ha incontrato personaggi come Fleur Jaeggy e ha lavorato con Luca Marinelli allo spettacolo La cosmicomica vita di Q, dimostrando passione e dedizione verso la musica e l’arte.

Interpreta Fleur Jaeggy: scrittrice, amica di Battiato, un punto di riferimento non solo per quanto riguarda la creatività, ma pure nella vita di ogni giorno. Ci sono delle scene in cui Radonicich e Dario Aita, che interpreta Battiato, riescono a evocare una tensione e un'intimità profonda. È il desiderio in tutte le sue sfumature. Un ponte tra estremi, una voce da ascoltare, da capire, a cui affidarsi. Radonicich e Aita giocano sui non detti, sulle occhiate, stanno insieme senza parlarsi, ridendo o trattenendo il respiro, aspettando che sia l'altro a intervenire. In questi giorni, Radonicich è anche a teatro.

