Atalanta scatta il primo fronte | semifinale di Coppa Italia contro la Lazio

Bergamo, 3 marzo 2026 – L’Atalanta, ancora in corsa su tre fronti, domani sera mercoledì 4 marzo alle 21.00 è impegnata in uno stadio Olimpico malinconicamente vuoto nella gara d’andata della semifinale di Coppa Italia, contro una Lazio in crisi di risultati, con appena due punti nelle ultime quattro giornate e un deludente decimo posto in campionato, e abbandonata dai propri tifosi ormai da un mese. Anche domani sera infatti i vari gruppi della tifoseria organizzata biancoceleste diserteranno gli spalti dell’Olimpico, in uno sciopero che coinvolge circa 30mila supporter capitolini, per protestare contro la gestione societaria del presidente Lotito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

