Atalanta la semifinale di Coppa Italia sarà contro la Lazio | andata in trasferta il 4 marzo

La semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio si giocherà il 4 marzo all’Olimpico di Roma. La partita di andata inizia alle 21, mentre il ritorno a Bergamo si terrà intorno al 22 aprile, anche se ancora non è stata ufficializzata la data esatta.

Andata mercoledì 4 marzo all’Olimpico, con calcio d’inizio alle ore 21. Ritorno a Bergamo intorno al 22 aprile, ma con data e orario ancora da definire ufficialmente. Sono i giorni in cui l’ Atalanta sfiderà la Lazio in semifinale di Coppa Italia. I biancocelesti hanno battuto ai rigori il Bologna nei quarti di finale, guadagnandosi l’accesso tra le migliori quattro. Se fossero stati i rossoblù a passare, la Dea avrebbe avuto l’andata alla New Balance Arena e il ritorno lontano da casa in virtù del ranking. In palio un posto nella finale del 13 maggio a Roma: l’altra semifinale mette di fronte Inter e Como.🔗 Leggi su Bergamonews.it

La Lazio batte il Bologna ai rigori e vola in semifinale di Coppa Italia.

Questa notte il Bologna viene eliminato ai rigori dalla Lazio nella sfida di Coppa Italia.

