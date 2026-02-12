Atalanta la semifinale di Coppa Italia sarà contro la Lazio | andata in trasferta il 4 marzo
La semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio si giocherà il 4 marzo all’Olimpico di Roma. La partita di andata inizia alle 21, mentre il ritorno a Bergamo si terrà intorno al 22 aprile, anche se ancora non è stata ufficializzata la data esatta.
Andata mercoledì 4 marzo all’Olimpico, con calcio d’inizio alle ore 21. Ritorno a Bergamo intorno al 22 aprile, ma con data e orario ancora da definire ufficialmente. Sono i giorni in cui l’ Atalanta sfiderà la Lazio in semifinale di Coppa Italia. I biancocelesti hanno battuto ai rigori il Bologna nei quarti di finale, guadagnandosi l’accesso tra le migliori quattro. Se fossero stati i rossoblù a passare, la Dea avrebbe avuto l’andata alla New Balance Arena e il ritorno lontano da casa in virtù del ranking. In palio un posto nella finale del 13 maggio a Roma: l’altra semifinale mette di fronte Inter e Como.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Approfondimenti su Atalanta Lazio
La Lazio passa a Bologna ai rigori, è in semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta: decisivo Provedel
La Lazio batte il Bologna ai rigori e vola in semifinale di Coppa Italia.
Coppa Italia, Bologna-Lazio 2-5: rossoblù eliminati ai rigori. Biancocelesti in semifinale contro l’Atalanta
Questa notte il Bologna viene eliminato ai rigori dalla Lazio nella sfida di Coppa Italia.
Ultime notizie su Atalanta Lazio
Argomenti discussi: Coppa Italia, l’Atalanta batte 3-0 la Juventus ai quarti e vola in semifinale; Tripudio Atalanta! Splendido 3-0 sulla Juve, è in semifinale di Coppa Italia; Atalanta in semifinale di Coppa Italia, ora Bologna-Lazio: cosa cambia se passano felsinei o capitolini; Atalanta-show, Juve shock: Spalletti ne prende tre, Dea in semifinale di Coppa Italia.
Atalanta, la semifinale di Coppa Italia sarà contro la Lazio: andata in trasferta il 4 marzoMatch di ritorno in casa ancora da schedulare, ma intorno al 22 aprile. La partita in trasferta a Sassuolo domenica 1 marzo ... bergamonews.it
Atalanta, ecco le date fino al 4 marzoLa Lega Calcio di Serie A ha fissato giorni e orari del weekend di campionato a cavallo del mese di marzo e dell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Dopo il match di serie A in questo prefestivo, ... calcioatalanta.it
ARRAMPICATA | Coppa Italia show al Big-Up, Tesio è argento. Vince la giovane promessa marchigiana facebook
FT | 2-5 Siamo in semifinale di Coppa Italia #BolognaLazio #AvantiLazio x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.