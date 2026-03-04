Lazio-Atalanta stasera in TV | dove vederla e formazioni della semifinale di Coppa Italia

Stasera si gioca la semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. La partita si svolge a Roma e le formazioni ufficiali sono state comunicate. La trasmissione sarà visibile in diretta televisiva e ci sono diverse opzioni per seguirla. La sfida mette di fronte due squadre italiane in corsa per la finale del torneo.

Il cammino verso la finale di Roma passa per la sfida tra i biancocelesti e la Dea: tutto quello che c'è da sapere su formazioni e programmazione TV. Tutto pronto allo Stadio Olimpico per una delle sfide più attese della stagione: stasera, mercoledì 4 marzo 2026, Lazio e Atalanta si affrontano nella semifinale di andata della Coppa Italia Frecciarossa. Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Maurizio Sarri Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Sulemana, Pasalic; Scamacca. All. Raffaele Palladino Ricordiamo che le semifinali sono l'unico turno di Coppa Italia che prevede la sfida di andata e ritorno.