Atalanta-Juventus di Coppa Italia dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Questa sera si sfidano all’Stadio New Balance di Bergamo. La partita di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus si gioca nei quarti di finale e i tifosi sono già in attesa di scoprire chi avanzerà. L’evento si può seguire in diretta TV e streaming, con orario e formazioni che sono state annunciate da poco.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.