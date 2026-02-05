Atalanta-Juventus di Coppa Italia dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni
Questa sera si sfidano all’Stadio New Balance di Bergamo. La partita di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus si gioca nei quarti di finale e i tifosi sono già in attesa di scoprire chi avanzerà. L’evento si può seguire in diretta TV e streaming, con orario e formazioni che sono state annunciate da poco.
Atalanta-Juventus, quarto di finale di Coppa Italia, si gioca oggi allo Stadio New Balance di Bergamo. Inizio alle 21:00, diretta in chiaro su TV e streaming grazie al servizio Mediaset.🔗 Leggi su Fanpage.it
