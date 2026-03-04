Lazio-Atalanta oggi in Coppa Italia dove vederla in TV e streaming | orario e formazioni

Stasera alle 21:00 allo stadio Olimpico di Roma si gioca Lazio-Atalanta, semifinale di andata di Coppa Italia. La partita sarà trasmessa in diretta su Italia 1 e sarà possibile seguirla anche in streaming. La sfida coinvolge le due squadre che si affrontano per avanzare nella competizione. Le formazioni scendono in campo con i loro titolari per questa occasione.