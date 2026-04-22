Atalanta-Lazio le formazioni ufficiali | Zalewski e Krstovic nel tridente

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Lazio sono state rese note, con nessuna variazione rispetto alle aspettative di inizio giornata. L’allenatore dell’Atalanta ha scelto di confermare quasi tutto l’undici titolare, inserendo Zalewski e Krstovic nel reparto offensivo al posto di Scamacca e Raspadori. In difesa, Scalvini e Kolasinac sono scesi in campo nonostante qualche problema fisico. La partita si sta disputando senza novità di formazione significative.

Nessuna sorpresa per Palladino, che scioglie i pochi ballottaggi e non rivoluziona l’undici. In attacco Zalewski e Krstovic sono preferiti a Scamacca e Raspadori, mentre in difesa Scalvini e Kolasinac stringono i denti e giocano. Rispetto all’Olimpico due cambi: Bernasconi e Zalewski per Bellanova e Raspadori. Atalanta-Lazio, le formazioni ufficiali. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. A disp.: Pardel, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Bellanova, Raspadori, Obric, Ahanor. All.: Raffaele Palladino LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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