Como-Atalanta le formazioni ufficiali | Raspadori in panchina Zalewski nel tridente

Alle 15.00 si gioca Como-Atalanta, sfida importante per la corsa europea. Mister Gasperini sceglie Zalewski nel tridente, mentre Raspadori parte dalla panchina. La partita può cambiare le carte in tavola nella lotta per la Champions.

Como. Le formazioni ufficiali di Como-Atalanta, gara valida per la 23ª giornata del campionato di Serie A, snodo cruciale per la Champions League con la Dea a 35 a -5 dai lariani, che occupano attualmente il 6° posto in classifica. Mister Palladino rispetto al Belgio cambia la difesa e l’attacco, ripristinando Scamacca al centro del reparto supportato da De Ketelaere e da Zalewski, mentre il nuovo acquisto Raspadori (non disponibile in Europa per questioni di liste) va in panchina. Lookman è in partenza per Madrid destinazione Atlético con la cessione in via di definizione per 40 milioni di euro.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Roma, con alcune novità tattiche.

Le formazioni ufficiali di Pisa-Atalanta, match valido per la 21ª giornata di Serie A, sono state annunciate.

