Atalanta-Juventus le formazioni ufficiali | Palladino non cambia Zalewski titolare nel tridente

Alle 20:45 di sabato 11 aprile si disputa alla New Balance Arena la partita di Serie A tra Atalanta e Juventus, valida per la 32ª giornata del campionato 202526. Le formazioni ufficiali sono state rese note: il tecnico dell’Atalanta non ha apportato modifiche rispetto alla formazione precedente, mentre Zalewski è stato scelto come titolare nel tridente offensivo della Juventus.

Bergamo. Le formazioni ufficiali di Atalanta-Juventus, partita valida per la 32ª giornata del campionato di Serie A 202526 che si gioca alla New Balance Arena con calcio d’inizio alle 20:45 di sabato 11 aprile. Palladino non deroga rispetto all’undici visto nelle ultime due partite, le vittorie senza subire gol con Verona e Lecce a cavallo della pausa, e lancia per la terza volta di fila la stessa formazione. Zalewski vince il ballottaggio con Raspadori ed è confermato nel tridente, con De Ketelaere e ovviamente Krstovic in avanti: Scamacca è a disposizione, ma solo per la panchina. Nessuna novità nemmeno in difesa e sulle fasce, dove ci sono Zappacosta e Bernasconi, con Ederson in mediana al fianco di capitan De Roon e Scalvini, Djimsiti e Kolasinac (sempre out Hien) davanti a Carnesecchi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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