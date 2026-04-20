Atalanta-Lazio Coppa Italia 22-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

La semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio si gioca con il risultato dell’andata che si è concluso in parità. La partita è prevista per il 22 aprile 2026 alle ore 21:00 e si aggiunge alla sfida tra le altre due squadre semifinaliste. Le formazioni sono state annunciate e le quote per le scommesse sono state rese note, con pronostici che prevedono una partita equilibrata.

Proprio come l’altra semifinale di Coppa Italia, anche quella fra Atalanta e Lazio riparte dal pareggio dell’andata. All’Olimpico La Dea aveva infatti agguantato le Aquile sul 2-2 in pieno recupero. Si gioca mercoledì sera a Bergamo e gli orobici si presentano alla sfida dopo il pari contro la Roma, che gli ha però impedito di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Atalanta-Lazio (Coppa Italia, 22-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Lazio-Atalanta (Coppa Italia, 04-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLa seconda semifinale d’andata di Coppa Italia va in scena mercoledì sera all’Olimpico e vede di fronte Lazio e Atalanta. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Coppa Italia Frecciarossa | Atalanta-Lazio, la vendita dei tagliandi; Semifinali Coppa Italia Frecciarossa: info utili per Atalanta-Lazio; Atalanta-Lazio, le probabili formazioni della semifinale di ritorno di Coppa Italia; Atalanta-Lazio: dove vederla (in chiaro), orario e probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia. Atalanta-Lazio: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale di Coppa ItaliaDopo il 2-2 dell'andata all'Olimpico la Dea di Raffaelel Palladino e i biancocelesti di Maurizio Sarri si giocano il pass per l'ultimo atto del trofeo nazionale ... tuttosport.com Atalanta-Lazio vale due finali: Coppa Italia e Supercoppa. La vigilia di Palladino e SarriAtalanta e Lazio ripartono dal 2-2 dell’andata e si giocano l’accesso alla finale di Coppa Italia, in programma il prossimo 13 ottobre all’Olimpico.. tuttomercatoweb.com Seconda semifinale Atalanta-Lazio - facebook.com facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Atalanta- #Lazio x.com