La partita tra Atalanta e Lazio si gioca a Bergamo, con l'obiettivo di qualificarsi per la finale. La sfida segue l'incontro tra Inter e Como, ed è una delle due semifinali in programma. Le due squadre si affrontano con l’intento di ottenere il passaggio del turno, mentre le quote e i pronostici indicano i favoriti secondo le agenzie di scommesse. La gara si svolge in un clima di attesa e tensione, con entrambe le formazioni pronte a darsi battaglia.

La seconda sfida, dopo Inter-Como, è quella in programma a Bergamo tra i nerazzurri e i biancocelesti, reduci dal clamoroso successo in casa del Napoli Sarà tra Atalanta e Lazio la seconda semifinale di Coppa Italia che dovrà determinare il quadro della finalissima in programma allo stadio Olimpico il prossimo 13 maggio. Si parte dal 2-2 dell'andata, che si era giocata all'inizio del marzo scorso. Scopriamo pronostico e quote di Atalanta-Lazio di mercoledì 22 aprile alle ore 21. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! L'Atalanta è reduce dal pareggio in campionato dell'Olimpico contro la Roma del grande ex Gasperini.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Atalanta-Lazio, chi si prende l'altro posto in finale? Il pronostico e le quote

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