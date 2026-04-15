Dimore da sogno e prezzi da capogiro viaggio tra gli immobili più lussuosi in vendita a Catania

Il mercato immobiliare di lusso a Catania registra un aumento nella domanda internazionale, con immobili di alta gamma che vengono messi in vendita nelle zone storiche e costiere della città. Le proprietà offerte spaziano da dimore di grande pregio a ville esclusive, con prezzi elevati rispetto al mercato residenziale standard. Questa tendenza si inserisce in un quadro di rivalutazione del settore immobiliare di fascia alta in Sicilia.

Il mercato immobiliare di lusso in Sicilia sta vivendo una fase di vero e proprio rinascimento. Mentre il mercato residenziale ordinario segue gli andamenti nazionali, il segmento "luxury" gode di una crescita della domanda internazionale e di una rivalutazione dei quartieri storici e costieri.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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